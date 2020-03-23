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Basketbol
Haber Giriş: 23.03.2020 - 15:13,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Fenerbahçeli Datome'den corona virüsü (koronavirüs) açıklaması

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Son Dakika | Fenerbahçeli Datome'den corona virüsü (koronavirüs) açıklaması
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Fenerbahçe Beko'nun İtalyan yıldızı Luigi Datome, takımda birçok oyuncunun grip olduğunu ve corona virüs konusundaki endişelerini gidermek adına gerçekleştirdikleri kontrolün sonuçlarını beklediklerini ülkesinde yayın yapan Corriere dello Sport muhabirine açıkladı.

Fenerbahçe Beko'nun İtalyan yıldızı Luigi Datome, ülkesinde yayın yapan Corriere dello Sport'un muhabiri Andrea Barocci'ye açıklamalarda bulundu.

Takımda corona virüs belirtisi taşıyan oyuncu ve idari kadro çalışanları olduğu konusunda Datome, "Birçoğumuz grip geçirmiştik. Corona virüs ile ilgili şeyleri okudukça durumu açıklığa kavuşturmak istedik. Sonuçları bekliyoruz" dedi.

Türkiye'deki durumu da değerlendiren Datome, "İtalya'da başladığından beri karantina kararına saygı duyuyorum. Burada herhangi bir kısıtlama yok ama bence en akıllıca şey dışarı çıkmaktan kaçınmak olacak. Burada bazı dükkanlar, işletmeler kapatıyorlar ama bunun bireysel seçimleri olduğunu düşünüyorum. Şimdilik hükumetin bir engeli yok" dedi. (Fanatik)

Son Dakika Fenerbahçede corona virüs (koronavirüs) belirtisi Resmi açıklama
Son Dakika! Fenerbahçe'de corona virüs (koronavirüs) belirtisi! Resmi açıklama

 

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