Son Dakika | Fenerbahçeli Berke Özer Westerlo ile sözleşme uzattı

Fenerbahçe, Berke Özer'in yeni sezonda da Westerlo'da kiralık olarak forma giyeceğini açıkladı.

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2019-20 sezonunda Belçika’nın KVC Westerlo takımında kiralık olarak forma giyen futbolcumuz Berke Özer, önümüzdeki sezon da kiralık olarak Westerlo forması giyecektir. Genç kalecimiz Berke Özer'in, gelişimini sürdüreceği başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" denildi.

Bugün @westerlo ile olan sözleşmemi +1 sene daha uzatmış bulunuyorum. Bu ailenin bir parçası olmaktan çok mutluyum.🖊2021 @KVCWesterlo pic.twitter.com/um6TpDMoyl — Berke Özer (@BerkeOzer) June 26, 2020

BERKE ÖZER: BU AİLENİN BİR PARÇASI OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer de kiralık olarak forma giydiği Westerlo ile sözleşmesini uzattığını "Bugün Westerlo ile olan sözleşmemi +1 sene daha uzatmış bulunuyorum. Bu ailenin bir parçası olmaktan çok mutluyum. 🖊2021" sözleriyle duyurdu.

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