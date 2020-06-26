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Haber Giriş: 26.06.2020 - 13:39,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçeli Berke Özer Westerlo ile sözleşme uzattı

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Son Dakika | Fenerbahçeli Berke Özer Westerlo ile sözleşme uzattı
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Fenerbahçe Kulübü, genç kalecisi Berke Özer'in 1 yıl daha Westerlo'da kiralık olarak forma giyeceğini açıkladı. Berke Özer ise "Sözleşmemi 1 yıl daha uzatmış bulunuyorum. Bu ailenin bir parçası olmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Berke Özer'in yeni sezonda da Westerlo'da kiralık olarak forma giyeceğini açıkladı.

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2019-20 sezonunda Belçika’nın KVC Westerlo takımında kiralık olarak forma giyen futbolcumuz Berke Özer, önümüzdeki sezon da kiralık olarak Westerlo forması giyecektir. Genç kalecimiz Berke Özer'in, gelişimini sürdüreceği başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" denildi.


BERKE ÖZER: BU AİLENİN BİR PARÇASI OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM
Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer de kiralık olarak forma giydiği Westerlo ile sözleşmesini uzattığını "Bugün Westerlo ile olan sözleşmemi +1 sene daha uzatmış bulunuyorum. Bu ailenin bir parçası olmaktan çok mutluyum. 🖊2021" sözleriyle duyurdu.

Son Dakika | Fenerbahçeli Berke Özer Westerlo ile sözleşme uzattı

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