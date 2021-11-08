Son Dakika: Fenerbahçeli Berke Özer Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!

Fenerbahçe forması giyen kaleci Berke Özer, sakatlığı nedeniyle Ümit Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, genç eldivenin sakatlığı sebebiyle Belçika ve Danimarka maçlarında forma giyemeyeceği kaydedildi.
Berke Özer, Altay Bayındır'ın sakatlığının ardından Fenerbahçe kalesini devralmıştı.
İŞTE O AÇIKLAMA
Ümit Millî Takımımızda forma giyen Berke Özer, kulübü tarafından gönderilen raporda tedavi sürecinde bir süre yatak istirahati gerektirebilecek “bel ağrısı” nedeniyle Ümit Milli Takımımızın Belçika ve Danimarka maçlarının aday kadrosundan çıkarıldı.