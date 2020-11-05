Son dakika | Fenerbahçeli basketbolcu Olcay Çakır Turgut'un Kovid-19 testi pozitif!

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, oyunculara ve teknik ekibe yapılan koronavirüs testlerinde Olcay Çakır Turgut'un sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Oyuncunun hafif semptomlar gösterdiği ve izolasyona alındığı aktarıldı.

- Milli takım aday kadrosundan çıkarıldı!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif sonuçlanan Olcay Çakır Turgut, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda mücadele eden A Milli Takımı'mızın Arnavutluk ve Sırbistan ile karşılaşacağı müsabakalar öncesi Olcay Çakır Turgut kadrodan çıkarıldı." denildi.

Kovid-19 tanı testinin pozitif sonuç vermesi nedeniyle kadrodan çıkartıldığı kaydedilen oyuncuya geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.

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