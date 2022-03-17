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Son Dakika: Fenerbahçeli Arda Güler için Xavi'den açıklama! Barcelona iddiası sonrası...

#Arda Güler#Xavi#Barcelona
Son Dakika: Fenerbahçeli Arda Güler için Xaviden açıklama Barcelona iddiası sonrası...

Fenerbahçe'nin gün içinde sözleşme uzattığı Arda Güler'le ilgili olarak Barcelona Teknik Direktörü Xavi'den transfer açıklaması geldi.

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Barcelona Teknik Direktörü Xavi Galatasaray maçının ardından, İspanyol basının ortaya attığı Arda Güler iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Katalan ekibine yakınlığı ile bilinen Spor Gazetesi, Arda Güler'in Barcelona'nın dikkatini çektiğini sayfalarına taşımıştı. Barcelona'nın Arda Güler'i sezon sonuna kadar takip edeceği ve potansiyelinin yeterli bulunması halinde yakın zamanda sarı-lacivertli kulüple masaya oturabileceği belirtilmişti.

"BİLGİM  YOK"

Galatasaray'ı 2-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselen Barcelona'da teknik direktör Xavi'ye basın toplantısında Arda Güler soruldu.

İspanyol çalıştırıcı, haberdeki bilgilerin aksine 17 yaşındaki futbolcuya ilgili "Arda Güler konusunda bilgim yok” açıklamasını yaptı.

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"ÇOK DAHA BÜYÜK BİR SÖZLEŞME İMZALAYABİLİR"

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Arda Güler'i tanıtan kısa bir metin hazırlayan Sport Gazetesi, Fenerbahçe'deki performansına vurgu yaptı ve "Türk futbolu son yıllarda büyük yetenekleri ortaya çıkartıyor. Emre Demir'den sonra Barcelona, Arda Güler'i takip ediyor. 17 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'yle harika bir performans sergiliyor. Yaşı sebebiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı ancak yakın gelecekte çok daha büyük bir sözleşmeye imza atabilir" ifadelerini kullanmıştı.

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#Arda Güler#Xavi#Barcelona

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