Son Dakika: Fenerbahçeli Altay Bayındır'dan EURO 2020 müjdesi! 'Geri dönüyorum'

Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır sarı-lacivertli kulübün Youtube kanalına önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Altay Bayındır'ın açıklamaları;

Maça konsantre olmak çok önemli ve çok ciddi bir iş. Her zaman o isteğin olması gerekiyor. Ben de maçlardan önce maçı düşünerek, oynayarak, maçın önemini en derinde hissederek zamanımı geçiriyorum. Maç zamanı gelince artık tek odak noktanızın top olması gerekiyor. Ben de elimden geldiğince öyle yapıyorum.

DİL ÖĞRENMEK İSTİYORUM

Haftada 3 gün İngilizce çalışmaya devam ediyorum. İngilizceyi dört dörtlük öğrendikten sonra İspanyolca, Felemenkçe öğrenmek istiyorum. Ufak ufak tüm dillerden bir şeyler öğrenmek istiyorum. Çünkü dil bilmek gerçekten çok önemli. 6-7 dil bilebilirsen, kendini dünyanın birçok ülkesinde ifade edebilirsin. İspanyolca çok hoşuma gidiyor aksan ve üslüp olarak. Bütün dillerin tabii kendine ait bir güzelliği ve değeri var.

GERİ DÖNÜYORUM

Sakatlık sürecinden sonra fizyoterapist ve doktorumun verdiği program dahilinde çalışmalarımıza başladık. Alçı da çıktıktan sonra rutin çalışmalarıma, tam tekmil bir şekilde eldiven de takarak dört dörtlük bir şekilde başlayacağım. Ondan sonra her şey daha rahat, daha güzel olacak.

EURO 2020'DE İYİLEŞMİŞ OLACAĞIM

EURO 2020'de iyileşmiş olacağım. O dönemde çok sağlıklı olacağım. Doktorumuzla da zaten bu şekilde konuştuk. EURO 2020'ye hem fiziksel hem mental olarak çalışmalarıma başladım.