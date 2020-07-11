Son Dakika | Fenerbahçeli Alper Potuk'tan tepki! 'Kabul etmiyorum'

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Alper Potuk, kendisine yöneltilen eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

İşte Alper Potuk'un açıklaması;

Yattığım yerden para kazanmak amacında olsaydım, ne sezon başı tarihte görülmemiş indirimi yapar ne de devre arasında 2.5 yıllık garanti ücretimden vazgeçerek ayrılmak istediğimi yönetim kuruluna iletirdim

10 yıldır 300 maçın üzerinde oynamış bir oyuncu olarak, yabancı sınırlaması üzerinden şahsım adına yapılan yorumları kabul etmiyorum. Futbol kariyerim boyunca yaklaşık 10 hocayla çalışıp, birçok yıldız futbolcunun arasında, 25-30 maç ortalamasıyla sahadaydım.

Türk futboluna hangi kural gelir ya da giderse 10 yıl daha oynamaya devam edeceğim