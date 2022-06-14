Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni Futbol Direktörü Mario Branco oldu

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Portekizli futbol adamı Mario Branco, Fenerbahçe'de futbol direktörü olarak görev alacağını duyurdu.

Jorge Jesus'la birlikte İstanbul'a gelen Mario Branco'nun ismi bir dönem Galatasaray'la da anılırken Portekizli futbol adam sarı lacivertli takımda görev alacağını açıkladı.

Fenerbahçe, 2020-2021 sezonu sonunda antrenörlük görevinden ayrılan Aurelio'yu ise teknik menajer olarak görev getirdi.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN TEKNİK EKİBİ

1. Jorge Jesus (Teknik Direktör)

2. João de Deus( Yardımcı Antrenör)

3. Márcio Sampaio (Atletik Performans Antrenörü)

4. Tiago Oliveira ( Yardımcı Antrenör)

5. Gil Henriques ( Maç Analisti)

6. Rodrigo Araújo (Video Analist)

7. Mário Branco (Operasyon Direktörü)

8. Carlos Bruno (Atletik Performans Antrenörü)

9. Marco Aurelio ( Teknik Menajer)

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MARİO BRANCO KİMDİR?

Son olarak Famalicao'da Sportif Direktör olarak görev yapan Branco, öncesinde Portekiz kulüpleri Leixoes ve Estoril'de, Romen kulübü Astra'da, Hırvat kulübü Hajduk Split'te ve Yunan kulübü PAOK'ta görev aldı.

Kariyerine Pontevedra'da scout olarak başlayan 46 yaşındaki Portekizli, Wisla Krakow, Zaglebie Lubin ve Steaua Bükreş'te de aynı görevi sürdürdü. Branco, 2009'da Leixoes ile sportif direktörlüğe adım attı.

Blanco'nun görev aldığı 2016-2018 yılları arasında Hajduk dikkat çeken bir performans sergilemiş, Zeljko Kopic yönetimindeki takım şampiyoluğun kıyısından dönmüştü. Portekizli futbol adamının 34 yıl sonra PAOK'un gelen şampiyonluğunda arka plandaki isim olması da gözlerden kaçmıyor.

Estoril, 2. Lig'den 1. Lig'e çıktıktan sonra Estroil'de göreve başlayan tecrübeli isim, Marco Silva ile beraber ilk sezonlarında ilk kez yer aldıkları ligde 5. olup Avrupa hakkı elde etmişlerdi, elemeleri geçip gruplara kalmışlardı.

Mario Branco, iddialara göre vatandaşı Jose Mourinho'nun önerisiyle İngiliz devi Manchester United'ın 2019 yılında sportif direktörlük görevi için adayların birisi olmuştu. Blanco'nun ismi 2020'de ise Serie A ekibi Roma ile anılmıştı. Portekizli teknik adam, aynı zamanda UEFA B Lisans sahibi.