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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'den Zanka, Kopenhag ile transfer görüşmelerine başladı
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Haber Giriş: 07.08.2020 - 00:19,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'den Zanka, Kopenhag ile transfer görüşmelerine başladı

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Son Dakika | Fenerbahçe'den Zanka, Kopenhag ile transfer görüşmelerine başladı
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Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadrosunda düşünmediği Danimarkalı stoper Zanka, Kopenhag kulübüyle görüşüyor.

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen ve geöen sezonun ikinci yarısını Fortuna Düsseldorf'ta kiralık olarak geçiren Zanka, ayrılık için görüşmelere başladı.

TRT Spor'un haberine göre Danimarkalı stoper, ülkesinin takımlarından Kopenhag ile transfer görüşmelerine başladı.

Tarafların anlaşması halinde Fenerbahçe'nin de makul bir bonservis bedeli karşılığında transfere izin vermesi bekleniyor.

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