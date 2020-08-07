Son Dakika | Fenerbahçe'den Zanka, Kopenhag ile transfer görüşmelerine başladı

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen ve geöen sezonun ikinci yarısını Fortuna Düsseldorf'ta kiralık olarak geçiren Zanka, ayrılık için görüşmelere başladı.

TRT Spor'un haberine göre Danimarkalı stoper, ülkesinin takımlarından Kopenhag ile transfer görüşmelerine başladı.

Tarafların anlaşması halinde Fenerbahçe'nin de makul bir bonservis bedeli karşılığında transfere izin vermesi bekleniyor.