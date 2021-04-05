MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika: Fenerbahçe'den yayıncı kuruluş açıklaması!
GeriFutbol Son dakika: Fenerbahçe'den yayıncı kuruluş açıklaması!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 05.04.2021 - 22:33 | Son Güncelleme:

Son dakika: Fenerbahçe'den yayıncı kuruluş açıklaması!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Fenerbahçe'den yayıncı kuruluş açıklaması!

Fenerbahçe, maç sonu röportajlarına futbolcuların çıktığını ancak röportajların yayıncı kuruluş tarafından yayınlanmadığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verildi;

Futbol A Takım Direktörümüz ve futbolcularımız kurallar doğrultusunda maç önü ve maç sonu röportajlarına katılmışlardır.

Oyuncularımızın röportajlarının şu ana dek yayınlanmamış olması yayıncı kuruluşun tercihidir.

Son dakika: Fenerbahçeden yayıncı kuruluş açıklaması

Son dakika: Fenerbahçeden yayıncı kuruluş açıklaması

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi