Son Dakika: Fenerbahçe'den yalanlama

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İŞTE O AÇIKLAMA

Son günlerde sosyal medyada belirli hesaplarca yayılan, bugünse artık klasikleşen bir ‘Takvim’ haberine konu olan bir söylentiyi tekzip etme gereği doğmuştur.



Başkanımız Ali Koç’un, kendisini sosyal medyadan eleştiren 200 kongre üyemizi mahkemeye verdiği ya da Fenerbahçe Spor Kulübü Disiplin Kurulu’na sevk ettiği iddiaları tamamen yalandan ibarettir.



İlgili içeriğin yer aldığı Takvim'den basın organı tanımlamasına uyan kurumların yapacağı gibi herhangi bir özür ya da düzeltme beklenemeyeceği gerçeğiyle birlikte camiamızın her zaman olduğu gibi bu kurumun haberlerini dikkate almamasını rica ederiz.



Fenerbahçe Spor Kulübü