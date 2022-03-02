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Son Dakika: Fenerbahçe'den Victor Claesson hamlesi! Savaş sonrası ayrılık kararı almıştı...

#Transfer#Fenerbahçe#Victor Claesson
Son Dakika: Fenerbahçeden Victor Claesson hamlesi Savaş sonrası ayrılık kararı almıştı...

Bu sezon taraftarın beklentisini karşılayamayan Fenerbahçe'de yeni sezon için kadro planlaması devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle Rusya ekibi Krasnodar'da forma giyen Victor Claesson takımdan ayrılma kararı aldı. Sol açıkta görev yapan İsveçli oyuncu için Fenerbahçe'den transfer hamlesi geldi.

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Önümüzdeki sezon için kadro planlaması için yoğun çaba sarf eden Fenerbahçe'denn bir önemli hamle daha geldi. Rusya'nın Krasnodar takımında forma giyen İsveçli sol açık Victor Claesson haziran ayında sona erecek sözleşmesinden sonra Rusya'dan ayrılma kararı aldı.

Sabah'ın haberine göre; Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle böyle bir karara vardığı ortaya çıkan Victor Claesson için Fenerbahçe hemen devreye girdi. Oyuncunun menajeriyle görüşmenin gerçekleştirildiği öğrenildi.

FENERBAHÇE HAREKETE GEÇTİ

Sol açık mevkine takviye yapmak isteyen Sarı-Lacivertli yönetim için bulunmaz bir fırsat haline gelen Victor Claesson'a yeni sezon için ilk ciddi teklifin Fenerbahçe tarafından yapıldığı ifade edildi.

Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro alan Claesson 56 kez giydiği İsveç Milli Takım formasıyla fileleri 12 kez havalandırdı.

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#Transfer#Fenerbahçe#Victor Claesson

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