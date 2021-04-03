Son dakika: Fenerbahçe'den Vesely ve De Colo açıklaması!

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

Jan Vesely’nin sol ayak bileği dış yan bağ lezyonu tespit edilmiştir. Jan Vesely’nin durumu, iki hafta sonra tekrar değerlendirilerek dönüş sürecine karar verilecektir.

Nando De Colo’nun durumu, Real Madrid karşılaşması öncesinde tekrar değerlendirilecektir.

SOYUNMA ODASINA GİTMİŞTİ

EuroLeague'in 33. haftasında oynanan Fenerbahçe Beko-Barcelona maçında Jan Vesely, bileğinden sakatlanarak soyunma odasına gitmişti.

Karşılaşmanın son bölümünde de Nando De Colo da sakatlık yaşamış ve sekerek kenara gelmişti.

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