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Futbol
Haber Giriş: 19.05.2021 - 08:39 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe'den Valentin Rosier atağı! 5 milyon euro...

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Fenerbahçe'de son dakika Valentin Rosier gelişmesi... Sarı-lacivertliler, performansıyla Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Valentin Rosier için Fransız sağ bekin bonservisini elinde bulunduran Sporting'in kapısını çaldı.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde bomba etkisi yapacak bir transfer girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Sarı-lacivertliler, performansıyla Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Valentin Rosier için Fransız sağ bekin bonservisini elinde bulunduran Sporting'in kapısını çaldı.

Yetkililer, oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istediklerini Portekizlilere iletti.

Sporting'in Rosier için 5 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği, Fenerbahçe'nin ise gaza basmak için seçim sürecinin tamamlanmasını beklediği ifade edildi.

Bu transferde Valentin Rosier'in tercihi hayli belirleyici olacak. Fransız futbolcu, şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş'ta kalmayı istiyor.

Son Dakika: Fenerbahçeden Valentin Rosier atağı 5 milyon euro...

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