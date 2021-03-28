Son dakika: Fenerbahçe'den Ümit Özat açıklaması!

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;

Fenerbahçemizin formasını giymiş ve hatta kaptanlık gibi çok önemli bir görevi üstlenmiş Ümit Özat’ın, geçtiğimiz gün bir Youtube kanalında yaptığı beyanlar üzerine bu açıklama tarafımızca kaçınılmaz hale gelmiştir.



Fenerbahçe formasını giymiş bir kişi olarak Ümit Özat’ın 2018 yılından itibaren Kulübümüze dair yaptığı tüm açıklamaların ne anlam taşıdığını çok iyi bilmekle beraber kendisinin yorumlarını bugüne dek ifade özgürlüğü kapsamına değerlendirdik.



Ancak söz konusu camiamız olduğunda çirkince iftira ve saldırıları yayın politikası haline getirmiş, kime ve kimlere hizmet ettiği herkes tarafından bilinen bir yayında verdiği son beyanatlarla Ümit Özat, bu kez sınırını ve haddini fazlasıyla aşmıştır.



Fenerbahçe takımının kaptanlık pazubandını taşımış bir insan kulübümüzün değerlerine nasıl sahip çıkılması gerektiğini de en iyi bilmesi gereken kişidir.



Yaptığı son açıklamalarla Fenerbahçe değerlerini içselleştiremediği çok belli olan Ümit Özat’ın, camiamıza düşmanlığı adeta bir misyon gibi üstlenen şahısların yayınında bu söylemleri ifade etmesi, içerisinde bulunduğu ruh halinin en net göstergesidir.



Kendisinin bu davranışının ne amaca hizmet ettiği satır aralarını iyi okuyan taraftarlarımızın malumudur. Bu duruma ilişkin başka söylenecek söz yoktur.



Bu noktada, Fenerbahçe ile var olmuş bu kişiye yanıt vereceğimiz yegane konu;



Fenerbahçe çatısı altında Fenerbahçe’nin başarısı için geçmişte de bugün de elini taşın altına koymuş, bu formanın ağırlığını hiçbir zaman unutmamış Emre Belözoğlu hakkındaki çirkin, üslupsuz, haksız, iftira dolu açıklamaları olacaktır.



İftiralarla aslında kulübümüze ve camiamıza zarar vermeye çalışılan; amacı, rengi, tarafı belli odakların hedefi olan Emre Belözoğlu’nun; 3 Temmuz 2011’de ve sonrasında durduğu yer, yaptığı açıklamalar, ortaya koyduğu duruş ve tavır, camiamızın, tüm kamuoyunun malumudur ve kanıtlarıyla ortadadır.



Bugün, Fenerbahçe adını kullanarak kendini gündeme getiren bu kişi ise geçmişinde ortaya koyduğu herkesçe bilinen eylem- fiilleriyle ve bugün dile getirdiği hadsiz söylemleriyle bu camianın bir parçası olamayacağını bir kez daha gözler önüne sermiştir.



Fenerbahçe’nin böyle ‘dostları’ varken başka düşmana ihtiyacı olmadığı açık ve aşikardır.

Ümit Özat'tan Fenerbahçe'ye yanıt:

"Büyük Fenerbahçe Kulübü'ne ve taraftarına...

1- Ben Fenerbahçeliyim.

2- Futbol oynarken çok yıldızımız barışmasa da 2011 şampiyonluğundan sonra FETÖ’ye karşı tek başına verdiği mücadele ile hep Aziz Başkan'ın yanında oldum.

3- Takımımın bulunduğu durumdan ve tutarsız kararlarından rahatsızım. Yıllarca kaptanı olarak hizmet verdiğim kulübüme karşı kendimi sorumlu hissediyorum. Üslubumu beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz ama yanlış yoldasınız. Değerlendirmeyi kamuoyuna bırakıyorum."

ARŞİV - ÜMİT ÖZAT SPOR ARENA'YA ÖZEL AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU:

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