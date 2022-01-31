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Son Dakika: Fenerbahçe'den Uğur Çiftçi operasyonu! Sivasspor'un takasta istediği isim...

#Transfer#Fenerbahçe#Sivasspor
Son Dakika: Fenerbahçeden Uğur Çiftçi operasyonu Sivassporun takasta istediği isim...

Fenerbahçe'nin Demir Grup Sivasspor forması giyen deneyimli sol bek Uğur Çiftçi'yi gündemine aldığını ve tarafların takas formülü üzerine görüştükleri iddia edildi.

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor forması giyen Uğur Çiftçi'yi kadrosuna katmak istiyor.

Fanatik'in haberine göre; deneyimli oyuncu için taraflar arasında görüşmeler başladı. Taraflar arasında takas formülü konuşuluyor.

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SİVASSPOR'DAN TAKAS TEKLİFİ

Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya’yı istedi.

İsmail Kartal, Muhammed’in gönderilmesine sıcak bakmasa da son kararı yönetime bıraktı.

Fenerbahçe ile Sivasspor arasında Uğur Çiftçi için görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Bu hafta transferin olumlu ya da olumsuz netleşmesi bekleniyor.

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#Transfer#Fenerbahçe#Sivasspor

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