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Futbol
Haber Giriş: 07.09.2021 - 12:37 | Son Güncelleme:

Son dakika: Fenerbahçe'den UEFA Avrupa Ligi açıklaması! Misafir taraftar...

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Son dakika: Fenerbahçe'den UEFA Avrupa Ligi açıklaması! Misafir taraftar...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı deplasman maçlarına(Yunanistan dışında) misafir takım taraftarı alınıp alınmayacağı yönünde rakip takımlar ve ilgili ülke makamları ile görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

UEFA'nın aldığı kararla; taraftarlarımızın UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda mücadele edecek Futbol A Takımımızın, Yunanistan dışındaki deplasman maçlarına gidebilme imkanı doğmuştur.

Kulübümüz, bu konuda görüşme ve çalışmalarını yapmaktadır; önümüzdeki dönemde bu doğrultuda gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. 

Taraftarımızdan ricamız, Almanya ve Belçika'daki deplasman maçlarımıza dair yapacakları seyahat planlamaları için Kulübümüzden yapılacak bilgilendirmeleri beklemeleridir.

Son dakika: Fenerbahçeden UEFA Avrupa Ligi açıklaması Misafir taraftar...

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