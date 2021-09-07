Son dakika: Fenerbahçe'den UEFA Avrupa Ligi açıklaması! Misafir taraftar...

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

UEFA'nın aldığı kararla; taraftarlarımızın UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda mücadele edecek Futbol A Takımımızın, Yunanistan dışındaki deplasman maçlarına gidebilme imkanı doğmuştur.



Kulübümüz, bu konuda görüşme ve çalışmalarını yapmaktadır; önümüzdeki dönemde bu doğrultuda gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.



Taraftarımızdan ricamız, Almanya ve Belçika'daki deplasman maçlarımıza dair yapacakları seyahat planlamaları için Kulübümüzden yapılacak bilgilendirmeleri beklemeleridir.

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