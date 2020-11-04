Son Dakika | Fenerbahçe'den Twitter'da tarihi rekor! 12.1 milyon...

Süper Lig'de yaz transfer döneminin şampiyonu olan Fenerbahçe, sezonu mağlubiyetsiz sürdürürken dijital alanda da büyük bir başarı yakaladı.

Deportes&Finanzas'ın araştırmasına göre Fenerbahçe'nin Ekim ayında Twitter'da paylaştığı içerikler 12.1 milyon etkileşim aldı. Sarı lacivertliler bu rakamla, Barcelona - Manchester United - Chelsea gibi kulüpleri geride bırakarak dünyada Ekim ayında Twitter'da en fazla etkileşim alan futbol kulübü oldu.

Sarı lacivertli kulüp ayrıca kulüp tarihinin en yüksek Twitter etkileşimine ulaşırken, aynı zamanda bu alanda tüm zamanların en fazla etkileşim alan Türk futbol kulübü olmayı da başardı.





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