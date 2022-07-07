Son dakika: Fenerbahçe'den transferde Welington ve Mariano Diaz bombası!

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Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Sol bek transferi için Marcelo, Pezzella ve Welington için girişimlerini sürdürüyordu. ESPN Brezilya, önceki gece verdiği haberde Sao Paulo forması giyen Welington transferinin bitmek üzere olduğunu duyurdu. Fenerbahçe’nin, Brezilya ekibine yaptığı 3 milyon Euro’luk teklifin kabul edildiği bildirildi. Sarı-Lacivertliler, 21 yaşındaki savunmacıyla zaten prensip anlaşmasına varmıştı. Yönetim, şimdi süreci hızlandırmak için gaza bastı. Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile ilk maçına 20 Temmuz’da çıkacak. Ancak UEFA’ya kadrolar 14 Temmuz’da bildirilecek.

Jesus’un eli güçlenecek

Sarı-Lacivertliler, Welington’ın transferini resmen bitirip bu eşleşmede sahaya çıkmasını planlıyor. Genç yıldızın bu hafta Türkiye’ye gelmesi bekleniyor. 21 yaşındaki oyuncunun gelişi, Jorge Jesus’un oynatmak istediği futbol açısından son derece önemli. Ferdi sol bekte çok iyi bir performans sergilese de sağ ayaklı bir futbolcu. Jesus, beklerle oyunu genişletmek istediği için savunmanın solunda solak bir futbolcu kullanmak istiyordu.

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Erison ve Igor iddiası

Fenerbahçe ile ilgili Brezilya’dan bir iddia da LANCE!’tan geldi. Welington transferinde sona gelen Sarı-Lacivertliler’in daha önce de gündemde olan Botafogo’lu Erison ve Igor Paixao için de girişimlerini artırdığı belirtildi. Erison forvette, İgor ise kanatlarda görev yapıyor. Fenerbahçeli yöneticilerin her iki oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başladığı kaydedildi. Erison’un adı Galatasaray ’ın yanı sıra, Botafogo’nun sahibi John Textor’ın yeni takımı Lyon ile de anılıyor.

Forvete Mariano Diaz

Fenerbahçe’nin forvet için düşündüğü isimlerin başında gelen Mariano Diaz, Real Madrid’den ayrılmaya karar vermişti. İspanyol devi, vergilerle senelik maliyeti 7.5 milyon Euro olan 28 yaşındaki oyuncuyu göndermek için her türlü kolaylığı sağlamaya hazır. Ancak Mariano, mümkün olduğunca teklif aldıktan sonra yeni takımına karar vermek istediği için Sarı-Lacivertliler’le görüşmelerde ilerleme kaydetmemişti.

Fenerbahçe’nin kendisini ısrarla istemesi ve takımda önemli bir rol verecek olması, Mariano’nun bu tutumunda değişikliğe gitmesini sağladı. Fanatik'in haberine göre yıldız futbolcunun menajerine, Sarı-Lacivertliler’le anlaşma zemini bulmak için masaya oturmasını talep etti.

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4 milyon Euro istiyor ama...

Mariano, Real Madrid ile son senesine giren sözleşmesinden net 3.6 milyon Euro kazanıyordu. Getafe dışında teklif gelmeyen Dominikli oyuncunun 4 milyon Euro talebi olsa da bu rakamı düşürmesi muhtemel. Fenerbahçe Yönetimi, Welington gibi Mariano’yu da Dinamo Kiev eşleştirmesine yetiştirmek için elinden geleni yapacak.