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GeriFutbol Son Dakika: Fenerbahçe'den transferde şaşırtan hamle! Beşiktaş'ın eski yıldızı...
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Futbol
Haber Giriş: 23.08.2021 - 08:46 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe'den transferde şaşırtan hamle! Beşiktaş'ın eski yıldızı...

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Fenerbahçe'nin bir dönem Beşiktaş forması Mohamed Elneny'nin transferi için görüşmelere başladığı öne sürüldü.

Fenerbahçe, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Arsenal'in Mısırlı yıldızı Mohamed Elneny için devreye girdi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Sarı-lacivertlilerin, İngiliz kulübünün yetkililerle temasa geçerek bir görüşme yaptığı öğrenildi.

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Kanarya'nın Arsenal ile bir yıl daha sözleşmesi olan 29 yaşındaki futbolcuyu uygun bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmayı planladığı belirtildi.

Tecrübeli orta saha Arsenal'in bu sezon Premier Lig'de oynadığı iki karşılaşmada da görev almadı.

 

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