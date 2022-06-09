Son Dakika: Fenerbahçe'den transferde Andreas Pereira hamlesi! Manchester United'ın kararı...

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Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği Jorge Jesus'un imzasıyla birlikte sona ererken transfer çalışmalarına da hız verildi.

Portekizli hocanın raporu doğrultusunda rota Brezilya pazarına çevrildi ve transfer harekatı resmen başladı.

4-5 OYUNCU İSTİYOR

Gerçekleştirilen imza töreninde transfer hedeflerini açıklayan Jesus, "Takımın içinde bulunduğu durumun farkındayım. Alacağımız bazı oyuncular, Türkiye'de çok fazla tanınmıyor olabilir. Crespo gibi... Futbolda her zaman istediğiniz oyuncuları alamayabilirsiniz. Burada bir kadro devrimi yapmayacağız. 4-5 oyuncu almak için uğraşacağız. Planlama hakkında çok toplantı yaptık. Kulübüm maddi imkanları içerisinde elimizden geleni yapacağız. Hem bireysel hem kolektif olarak takımla ilgili analizlerimizi yaptık. Fenerbahçe'nin kaliteli oyuncuları var. Ofansif anlamda belirleyici olacak oyunculara odaklanacağız. Yetenekli oyuncuların yeteneğini sahaya yansımasını sağlamamız gerekiyor. Futbolda bireysel oyunu, kolektif oyunla birleştirmeniz gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

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ÖNCELİĞİ SANTRFOR VE ORTA SAHA

Transfer döneminde 4-5 farklı mevkiye transfer yapmasının beklenen Fenerbahçe'de önceliğin santfor ve orta saha olduğu belirtiliyor.

LINCOLN GÜNDEME GELMİŞTİ

Son olarak Portekiz basını, Fenerbahçe'nin, Portekiz Süper Ligi ekibi Santa Clara forması giyen 23 yaşındaki Lincoln (Lincoln Henrique Oliveira dos Santos) ile ilgilendiğini iddia etmişti

Sarı-lacivetlilerin Santa Clara forması giyen Lincoln Henrique’yi kadrosuna katmak için resmi görüşmelere başladığı ortaya çıkmıştı.

YENİ HEDEF MANCHESTER UNİTED'DAN

Bu gelişmelerin ardından bir isim daha gündeme geldi. ESPN'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu Flamengo'da kiralık olarak geçiren 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Andreas Pereira için transfer teklifinde bulundu.

ERIK TEN HAG KARAR VERECEK

Haberde; Manchester United'ın, yeni menajeri Erik Ten Hag ile görüştükten sonra transfer için yanıt verileceğini ilettiği belirtildi.

Ayrıca Paul Pogba, Jesse Lingard, Juan Mata ve Nemanja Matic'in ayrılıkları sonrası orta saha konusunda Erik Ten Hag'ın daha tutucu olabileceği de vurgulandı.

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PEREIRA SICAK BAKIYOR

Andreas Pereira'nın Jorge Jesus ile birlikte çalışma ihtimalinden ötürü Fenerbahçe'nbin teklifine sıcak baktığı kaydedildi.

PAZARLIK 8 MİLYON EURO İLE BAŞLAYACAK

Premier Lig ekibinin, 1 yıllık sözleşmesi kalan Andreas Pereira için ilk başta 8 milyon euro bonservis bedeli talep edeceği ancak bu rakamı bir miktar daha düşürebileceği de belirtildi.

Geçen sezonu Flamengo'da kiralık olarak geçiren 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, 23 maçta 1 gol attı ve 2 asist yaptı.