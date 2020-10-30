Son Dakika | Fenerbahçe'den transferde Ali Akman hamlesi!
Fenerbahçe'ye yaz transfer döneminde birçok yıldız kazandıran Emre Belözoğlu, genç oyunculara da yatırım yapıyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe, Bursaspor formasıyla TFF 1. Lig'de 5 gol atan 18 yaşındaki forvet Ali Akman'ın peşine düştü.
Geleceği parlak Türk yıldızları mercek altına alan Fenerbahçe'nin son gözdesi Bursasporlu Ali Akman oldu.
Takvim'in haberine göre yeşil-beyazlı formayla TFF 1. Lig'de bu sezon 5 gol atan 18 yaşındaki forveti yakından takip eden sportif direktör Emre Belözoğlu'nun teklif hazırlığı yaptığı belirlendi.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ali Akman, Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski yıldızı Ayhan Akman'ın yeğeni.
Sarı-kırmızılıların da Ayhan Akman aracılığıyla genç forveti kadrosuna katmak için çalıştığı belirtiliyor.
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