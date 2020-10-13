Son Dakika | Fenerbahçe'den transfer yasağı haberlerine yalanlama!

Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı açıklamada şu sözlere yer verildi;

''Fenerbahçe hakkında tamamen hayal ürünü olarak yaptığı spekülatif yorumların gerek Şirketimizde gerekse Şirketimizin pay sahiplerinde yaratabileceği maddi kayıplar gözönüne alınarak Şirketimiz tarafından gerekli hukuki süreç başlatılacaktır''