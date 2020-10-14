Son Dakika | Fenerbahçe'den 'transfer yasağı' haberi için dava!

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde basında çıkan ''UEFA'dan transfer yasağı gelebilir'' haberlerinin üzerine harekete geçti.

Fenerbahçe yönetimine yakın bir isimle konuştuğunu ifade eden gazeteci Gökhan Dinç, sarı lacivertlilerin neden 18 transfer yaptığına dair çarpıcı bir iddiada bulunmuş ve "Fenerbahçe Yönetimi'ne yakın birkaç kişiyle görüştüm. Önümüzdeki yıl, yaz dönemi veya ocak ayında; Fenerbahçe'ye UEFA'dan transfer yasağı gelmesi söz konusu. Bu tehlikeyle karşı karşıya olduğu için Fenerbahçe de 18 transfer gerçekleştirdi." demişti.

''3 İLA 5 YIL ARASINDA HAPİS''

Lig Radyo'da konuşan Cüneyt Kaşeler, ''Fenerbahçe Kulübü, Gökhan Dinç aleyhinde SPK manipülasyonu gerekçesiyle dava açıyor. Bunun cezası 3 ila 5 yıl arasında hapis.'' açıklamasında bulundu.

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