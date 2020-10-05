Son Dakika | Fenerbahçe'den transfer sürpriz takas! Giuliano ve Bakasetas...

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Spor Arena - Süleyman Arat - Fenerbahçe'de 2-1 kazanılan Fatih Karagümrük maçında ortaya çıkan gerçeklerden biri Jose Sosa’nın oyundan çıkmasından sonra orta alanda topu tutacak ve oyun kuracak yaratıcı futbolcu eksiği idi.

Jose Sosa, ayağındaki sakatlık nedeniyle tam verimli oynayamamasına rağmen sahada kaldığı süre içinde sarı lacivertliler oyunun mutlak hakimiydi.

Onun çıkmasının ardından orta alanda ipleri eline geçiren Karagümrük, son 15 dakikada sarı lacivertlileri bir hayli zorladı. Karagümrük maçındaki bu tabloyu dikkate alan Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Erol Bulut’un geçen sezon Aytemiz Alanyaspor’da birlikte çalıştığı Anastasios Bakasetas’ın transferi için yürütülen çalışmalara hız verdi.

Defansif yönü de iyi olan Bakasetas’ın aynı zamanda Gustavo’ya alternatif olabilmesi, sarı lacivertlilerin transfer gündeminde bu oyuncuyu 1 numaraya yükseltti.

Fenerbahçe, Alanyaspor’un geçen yıl 700 bin Euro’ya aldığı Yunan yıldızı, 3 milyon Euro para ya da takas yoluyla renklerine bağlamayı planlıyor. Takasta kullanılacak isimler arasında Deniz, Serdar Aziz, Murat, Sadık ve İsmail Yüksek’in adları geçiyor.

Sarı lacivertliler Bakasetas’ın transferini gerçekleştiremediği takdirde, BAE takımı Al-Nassr’dan ayrılan Giulianoya yönelecek. Bonservisi elinde olan Brezilyalı futbolcunun, eski takımı Fenerbahçe’ye dönmeyi çok istediği belirtildi.