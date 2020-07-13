Son Dakika | Fenerbahçe'den Tolgay Arslan ve Simon Falette açıklaması!

İŞTE O AÇIKLAMA!

Çekilen MR ve yapılan tetkik sonucunda Tolgay Arslan'ın ayak bileğinde burkulmadan dolayı eski bağ yırtığı yerinde ve eklem içinde ödem tespit edildi. Simon Falette'in çekilen MR'ında kalça eklemi etrafında ödem tespit edildi ancak yırtık ya da kopma görülmedi. Oyuncularımızın tedavilerine başlanıldı.