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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'den Tolgay Arslan ve Simon Falette açıklaması!
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Futbol
Haber Giriş: 13.07.2020 - 14:54,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'den Tolgay Arslan ve Simon Falette açıklaması!

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Fenerbahçe, Tolgay Arslan ve Simon Falette'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

İŞTE O AÇIKLAMA!

Çekilen MR ve yapılan tetkik sonucunda Tolgay Arslan'ın ayak bileğinde burkulmadan dolayı eski bağ yırtığı yerinde ve eklem içinde ödem tespit edildi. Simon Falette'in çekilen MR'ında kalça eklemi etrafında ödem tespit edildi ancak yırtık ya da kopma görülmedi. Oyuncularımızın tedavilerine başlanıldı.

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