Son dakika: Fenerbahçe'den Tete açıklaması

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Sarı lacivertliler, Tete ve ekibinin Türkiye'ye ziyarette bulunduğunu, menajerler tarafından oyuncunun önerildiğini ancak uygun bulunmadığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Son dönemde Kulübümüz ile adı geçen futbolcu Tete (Mateus Cardoso Lemos Martins) hakkında kamuoyunu bilgilendirmek zorunlu hale gelmiştir.

Futbolcu ve ekibi, geçtiğimiz günlerde Türkiye ziyaretinde bulunmuşlardır. Bu ziyaret esnasında adı geçen oyuncu, menajerleri tarafından kulübümüze önerilmiştir.

Kulübümüz muhtemel transfer ihtimaline istinaden şartları sorgulamış, ancak yapılan hukuki, finansal ve teknik değerlendirmeler sonucunda oyuncunun transferinin tarafımıza uygun olmadığı kanaatine varılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."