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Son dakika: Fenerbahçe'den TBF ve tescil paylaşımları!
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün basketbol takımları Fenerbahçe Beko ve Fenerbahçe Öznur Kablo'dab, TBF'nin aldığı liglerin tescil kararıyla ilgili açıklamalar geldi.
İki takımın sosyal medya hesaplarından kupalı fotoğraflarıyla yapılan paylşaşımlarda; "Fenerbahçe için insan sağlığı tüm şampiyonluklardan ve kupalardan önemlidir! Ligimizde basketbol heyecanı önümüzdeki sezon devam edecek, takımımız yine tüm kulvarlarda şampiyonluk için mücadelesini sürdürecek!" ifadeleri kullanıldı.
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