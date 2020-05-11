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Basketbol
Haber Giriş: 11.05.2020 - 17:11,Son Güncelleme:

Son dakika: Fenerbahçe'den TBF ve tescil paylaşımları!

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Son dakika: Fenerbahçe'den TBF ve tescil paylaşımları!
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Fenerbahçe Spor Kulübü'nün basketbol takımları Fenerbahçe Beko ve Fenerbahçe Öznur Kablo'dab, TBF'nin aldığı liglerin tescil kararıyla ilgili açıklamalar geldi.

İki takımın sosyal medya hesaplarından kupalı fotoğraflarıyla yapılan paylşaşımlarda; "Fenerbahçe için insan sağlığı tüm şampiyonluklardan ve kupalardan önemlidir! Ligimizde basketbol heyecanı önümüzdeki sezon devam edecek, takımımız yine tüm kulvarlarda şampiyonluk için mücadelesini sürdürecek!" ifadeleri kullanıldı.

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