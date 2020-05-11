Son dakika: Fenerbahçe'den TBF ve tescil paylaşımları!

İki takımın sosyal medya hesaplarından kupalı fotoğraflarıyla yapılan paylşaşımlarda; "Fenerbahçe için insan sağlığı tüm şampiyonluklardan ve kupalardan önemlidir! Ligimizde basketbol heyecanı önümüzdeki sezon devam edecek, takımımız yine tüm kulvarlarda şampiyonluk için mücadelesini sürdürecek!" ifadeleri kullanıldı.



