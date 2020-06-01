Son Dakika | Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Bursaspor'dan...

Ali Koç ve yönetiminin sportif direktörlük koltuğu için Emre Belözoğlu, teknik direktörlük pozisyonu için de Nenad Bjelica’da karar kıldığı son günlerin açığa kavuşması beklenen haberler arasında.

Kulislerde dolaşan bilgi ise Selçuk Erdoğan isminin Fenerbahçe’de gündeme geldiği ve kulüpteki profesyonellerin son günlerde Erdoğan hakkında bilgi topladığı, araştırma yaptığı yönünde.

Fanatik'in haberine göre; Kariyerine 21 yaşında Beşiktaş’ta başlayan ve Avrupa’nın en genç antrenörü ünvanına sahip olan Selçuk Erdoğan’ın Bjelica’nın sağ kolu olması ihtimali yüksek olan bir durum olarak konuşuluyor.

Genç yaşına rağmen birçok takımla Süper Lig tecrübesi yaşayan Erdoğan, Atletico Madrid’de kısa bir süreliğine eğitim çalışmasında bulunmuş ve geçtiğimiz sezon Porto ile Getafe’nin de radarına girmişti.

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