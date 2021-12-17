Son Dakika: Fenerbahçe'den sürpriz teknik direktör kararı! Slaven Bilic derken Kenan Koçak...

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Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın geleceği tartışılırken hoca arayışları da tam gaz devam ediyor.

Sabah'ın haberine göre; Pazar günü Beşiktaş'la oynanacak maçın sonucuna bakmaksızın Portekizli çalıştırıcı ile yolların ayrılması beklenirken, Slaven Bilic'in yanı sıra sürpriz bir şekilde A Milli Teknik Direktörü Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak gündeme alındı.

40 yaşındaki futbol adamıyla tanışıklığı olan başkan Ali Koç'un teklif götürdüğü öğrenildi. TFF ile 3 yıl sözleşme imzalayan Koçak da teklife sıcak bakıyor.

Türk teknik direktör, Milli Takım'ı bırakırsa federasyona tazminat ödeyecek.