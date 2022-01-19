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Son Dakika: Fenerbahçe'den sürpriz Mohamed Elneny hamlesi! Görüşme talebi...

#Transfer#Mohamed Elneny#Fenerbahçe
Son Dakika: Fenerbahçeden sürpriz Mohamed Elneny hamlesi Görüşme talebi...

Daha önce Beşiktaş forması giyen ve sezon başında Galatasaray'ın gündemine gelen Mohamed Elneny için bu kez Fenerbahçe devreye girdi. Sarı-lacivertlilerin Arsenal'dan görüşme talep ettiği belirtildi.

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2 sezon önce Beşiktaş forması giyen ve sezon başında Galatasaray'ın ısrarla kadrosuna katmak istediği Mohamed Elneny transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

Takımdaki maaş bütçesini düşürmek isteyen Arsenal'ın elinden çıkarmayı planladığı isimlerden olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgilenen takımlar arasına Fenerbahçe de katıldı.

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Mısır basınında yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Elneny transferi için Arsenal'dan görüşme talep etti. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Elneny'yi düşük bir bedelle elinden çıkarmak isteyen Arsenal'ın transferin önünü açacağı kaydedildi.

Bu sezon Arsenal ile 10 maça çıkan 29 yaşındaki Elneny, 1 asist yaptı.

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#Transfer#Mohamed Elneny#Fenerbahçe

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