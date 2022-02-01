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Son Dakika: Fenerbahçe'den sürpriz Efecan Karaca hamlesi! Galatasaray ve Trabzonspor derken görüşmeler başladı...

#Transfer#Fenerbahçe#Efecan Karaca
Son Dakika: Fenerbahçeden sürpriz Efecan Karaca hamlesi Galatasaray ve Trabzonspor derken görüşmeler başladı...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca için görüşmelere başladığı iddia edildi.

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca'nın transferi için oyuncunun kulübüyle görüşmelere başladığı öne sürüldü.

A Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Efecan Karaca'nın transferi için masaya oturdu.

GALATASARAY VE TRABZONSPOR DA İSTİYORDU

32 yaşındaki deneyimli oyuncunun ismi altyapısında yetiştiği eski takımı Galatasaray ve Trabzonspor anılıyordu.

Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Efecan Karaca için Trabzonspor'dan resmi teklif almadıklarını söylemişti.

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#Transfer#Fenerbahçe#Efecan Karaca

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