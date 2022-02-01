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Son Dakika: Fenerbahçe'den sürpriz Efecan Karaca hamlesi! Farioli'den ilk açıklama... "Rahatsız ediyor..."

#Transfer#Fenerbahçe#Efecan Karaca
Son Dakika: Fenerbahçeden sürpriz Efecan Karaca hamlesi Farioliden ilk açıklama... Rahatsız ediyor...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca için görüşmelere başladığı iddia edildi.

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca'nın transferi için oyuncunun kulübüyle görüşmelere başladığı öne sürüldü.

A Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Efecan Karaca'nın transferi için masaya oturdu.

GALATASARAY VE TRABZONSPOR DA İSTİYORDU

32 yaşındaki deneyimli oyuncunun ismi altyapısında yetiştiği eski takımı Galatasaray ve Trabzonspor anılıyordu.

Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Efecan Karaca için Trabzonspor'dan resmi teklif almadıklarını söylemişti.

FARIOLI: EFECAN YERİ DOLDURULAMAZ BİR OYUNCU, GELEN TEKLİFLER BENİ RAHATSIZ EDİYOR

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, Fenerbahçe'nin görüşmeye başladığı Efecan Karaca ile ilgili konuştu.

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İtalyan teknik adam Efecan Karaca takımda kalacak mı? sorusuna, ''Efecan Karaca, takımda yeri doldurulamaz bir oyuncu. Onun kalması kritik bir transfer yapmaktan daha önemli. Oyuncularıma gelen transfer teklifleri beni rahatsız ediyor, çünkü onların kafasını karıştırıyor.'' yanıtını verdi.

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#Transfer#Fenerbahçe#Efecan Karaca

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