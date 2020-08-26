Son Dakika | Fenerbahçe'den stoper atağı! Terence Kongolo...

Sarı-Lacivertliler, transfere hızlı başlayıp 9 ismi kadrosuna katmıştı. Ancak Fenerbahçe, en sorunlu bölgesi olarak görünen savunmanın merkezine kimseyi almadı. Bu bölgeyi sona bırakan yönetim, bu hafta stoper sorununu da çözüyor. Defansın ortası için ilk hamle Mauricio Lemos ile yapıldı.

Las Palmas ile 1.5 milyon Euro bonservis karşılığında anlaşma sağlanması sonrası Uruguaylı savunmacı önceki akşam İstanbul’a gelmişti. Oyuncuyla son görüşmeler yapıldı. Lemos, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra transferin bittiği resmen açıklanacak.

Lacroix’yı aldılar

Ardından defansın merkezine yapılacak ikinci takviye için kollar sıvanacak. Bu konuda favori Marcel Tisserand. Kongolu yıldız ile her konuda anlaşma sağlandı. Wolfsburg de oyuncuyu Fenerbahçe’ye göndermeye ‘evet’ dedi. Almanlar, dün Tisserand’ın yerine düşündükleri Maxence Lacroix transferini tamamladı. Şimdi Fenerbahçe ile Wolfsburg son bir görüşme yapacak.

Son görüşme yapılacak

Tisserand’ın kiralık mı yoksa bonservisiyle mi transfer olacağı bu görüşmede netlik kazanacak. Fenerbahçe Yönetimi, her ihtimale karşı Terence Kongolo ile de temasları sürdürüyor. Tisserand onusunda bir aksilik yaşanması halinde B planı olarak Hollandalı savunmacı görülüyor. (Fanatik)

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