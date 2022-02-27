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Son Dakika: Fenerbahçe'den Slavia Prag'ın yıldızına kanca! TFF 1. Lig'de yetersiz bulunmuştu...

#Transfer#Fenerbahçe#Peter Olayinka
Son Dakika: Fenerbahçeden Slavia Pragın yıldızına kanca TFF 1. Ligde yetersiz bulunmuştu...

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal’ın ‘Tam bir takım oyuncusu’ yorumu yaptığı 26 yaşındaki Nijeryalı Peter Olayinka için transferi şartları soruldu ve ismi transfer listesine eklendi.

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Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a elenerek Avrupa'ya veda eden Fenerbahçe, rakibin sol kanadı Peter Olayinka'yı gözüne kestirdi.

Fanatik'in haberine göre; teknik direktör İsmail Kartal'ın, 26 yaşındaki Nijeryalı için "Tam bir takım oyuncusu" yorumunu yaptığı öğrenildi. Olayinka için herhangi bir transfer teklifi yapılmadı. Ancak şartları soruldu. 2023 Temmuz ayına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun bonservisinin 2 milyon Euro olduğu öğrenildi.

HÜCUMUN HER BÖLGESİNDE VAR

Fenerbahçeli yöneticiler, sezon sonunda duruma göre Çekya ekibinin kapısını çalacak. 2018'den bu yana Slavia forması giyen Olayinka, Belçika ekibi Gent'ten 3.2 milyon Euro bonservisle transfer edilmişti. Hücumun her bölgesinde görev yapabilen Nijeryalı futbolcu, bu sezon 27 resmi karşılaşmada 7 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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YOLU TÜRKİYE'DEN GEÇMİŞTİ

2013'te 1. Lig'de mücadele eden Denizlispor'da bir 1 sene sonra da Akhisarspor'da deneme idmanlarına çıkan Olayinka, yetersiz bulununca resmi sözleşme imzalanmamıştı. Nijeryalı, o dönem Kıbrıs ekiplerinden Yenicami'ye transfer olmuştu.

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#Transfer#Fenerbahçe#Peter Olayinka

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