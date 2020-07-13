Son Dakika | Fenerbahçe'den Sinan Gümüş transferi için resmi hamle!

Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Genoa'da bulunan Sinan Gümüş için Fenerbahçe'den ilk hamle geldi.

NTV'nin haberine göre; Fenerbahçe, 26 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için Genoa ile görüşmelere başladı.

Antalyaspor'da bu sezon 10 maça çıkan Sinan Gümüş, 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.