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Son Dakika | Fenerbahçe'den Sinan Gümüş transferi için resmi hamle!
Fenerbahçe'nin, Sinan Gümüş'ü kiralık olarak kadrosuna katmak için Genoa ile görüşmelere başladığı belirtildi.
Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Genoa'da bulunan Sinan Gümüş için Fenerbahçe'den ilk hamle geldi.
NTV'nin haberine göre; Fenerbahçe, 26 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için Genoa ile görüşmelere başladı.
Antalyaspor'da bu sezon 10 maça çıkan Sinan Gümüş, 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
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