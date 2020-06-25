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Haber Giriş: 25.06.2020 - 10:07,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'den Sinan Gümüş bombası!

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Son Dakika | Fenerbahçe'den Sinan Gümüş bombası!
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Fenerbahçe, Antalyaspor formasıyla yıldızı parlayan ve bonservisi Genoa’da bulunan Sinan Gümüş’ün transferi için harekete geçti.

Yeni sezonun kadro yapılanmasını şimdiden tamamlamak isteyen Fenerbahçe, bu sezon Antalyaspor’la sürpriz bir çıkış yakalayan Sinan Gümüş’ün transferi için düğmeye bastı.

Bonservisi Genoa’da bulunan ve Antalya’da kiralık oynayan 26 yaşındaki forvet, 9 lig maçında 5 gol 1 asistlik performansıyla göz kamaştırıyor.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve şimdi teknik direktörlük yapan Orhan Kapucu da bu transfer girişimini doğrularken, “Fenerbahçe’nin Sinan Gümüş ile çok ciddi şekilde ilgilendiğini biliyorum” açıklamasını yaptı.

Sinan, Galatasaray’dan Genoa’ya bonservis bedeli olmaksızın gitmişti. (Fanatik)

 

Son Dakika | Fenerbahçeden Sinan Gümüş bombası

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