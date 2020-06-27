Son Dakika | Fenerbahçe'den Simon Fallette için 'devam' kararı!

Spor Arena / Süleyman ARAT - Fenerbahçe'nin devre arasında Frankfurt’tan kiraladığı Gine asıllı stoper Simone Falette, gösterdiği performans ve takım içindeki uyumuyla seneye de sarı lacivertli kulüpte kalmayı büyük ölçüde garantiledi.

Fenerbahçe formasıyla üç Ziraat Türkiye Kupası dört de Süper Lig maçına çıkan Falette rakibe hızlı müdahale etmesi ve geriden isabetli paslarla oyun kurması kadar, antrenmanlardaki uyumuyla da herkese kendini sevdirmeyi başardı.

Emre Belözoğlu’nun 28 yaşındaki Falette’in düşük maliyeti ve sorunsuz yapısı nedeniyle gelecek sezon da kadroda olmasını istediği öğrenildi.

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