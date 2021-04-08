Son Dakika: Fenerbahçe'den Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e sert cevap! "Hadsiz, ciddiye almayın..."

Fenerbahçe Spor Kulübü, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Kemerburgaz Futbol Kamp Tesisi hakkındaki bilgilendirme lansmanında sarı lacivertli camiayı hedef alan sözlerine ilişkin sert bir resmi açıklama yayınladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Sevgili taraftarlarımız,



Son dönemde üst üste ve dün itibariyle Kulübümüzü, yöneticilerimizi, camiamızı hedef alarak yapılan seviyesiz açıklamaları ve bunlara duyduğunuz tepkileri yakinen takip ediyor, anlayışla karşılıyoruz.



Hadsiz ve üslupsuzca ısrarla Fenerbahçe’yi odak alan; ciddiyet çıtası ve seviyesi her seferinde daha da aşağı çekilen bu tavırların sahibi olan kişiyi, dikkate ve ciddiye almamanızı rica ediyoruz.



Aklıselimden uzak bu yaklaşımların sahibi olan ilgili şahsın şu an temsil ettiği makama istinaden cevap vermeyeceğimizi, taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."



Fenerbahçe Spor Kulübü

MUSTAFA CENGİZ NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kemerburgaz Futbol Kamp Tesisi hakkındaki bilgilendirme lansmanında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Başkan Mustafa Cengiz, Fenerbahçe ile süren 1959 öncesi şampiyonluklar polemiğinde sarı lacivertli camiaya yüklenmişti.

"İKİ TANE TIFIL YÖNETİCİ..."

"İki tane tıfıl yönetici. Akıl yaşta değil baştadır. Tarihten uzak insanlar, iflas etmiş tüccarlar. Dün bir kazandılar, 2 gün sustular. Bir gün 1 tane tarihçi çıkarsınlar. Muhatap almam. Seviyemiz uygun değil. Bir tane tarihçi çıkaramadılar. Bula bula Vahdettin'i (Engin) buldular. O da biliyorki herkes Fenerli doğar, sonra başka takım tutar. Biz Antep'te, Adana'da Fenerli olana hayret ederdik yahu siz nasıl Fenerlisiniz diye... Espri yapıyorum ama böyledir. Fenerbahçe, Denizlispor'u yendi iki gündür suskunlar. Biz Antep'te Adana'da biri Fenerbahçeli olunca 'Ya sen nasıl Fenerli oldun?' derdik. Şaka tabi ki. Fenerbahçe'nin başvurunun içeriğinden haberimiz yok. Sevgili Fenerbahçe taraftarından özür dilerim. Hepsi benim için değerli ama takımları doğru yönetilmiyor. Bazı şampiyonluklarımızı himmet, himmet ne demekse. Dua diyorlar. Sen niye kendine dua ettirmiyorsun. Ben ikna mı edeceğim Ali Bey'i. Ali Bey benim konuşmamla ikna olacaksa konuşurum. Biz düşman değiliz. Beni ikna edebilir mi?"