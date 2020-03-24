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Futbol
Haber Giriş: 24.03.2020 - 19:20,Son Güncelleme:/

Son dakika | Fenerbahçe'den Serhat Güler açıklaması! Corona virüs...

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Son dakika | Fenerbahçe'den Serhat Güler açıklaması! Corona virüs...
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Fenerbahçe Spor Kulübü, detaylı tetkik sonucunda milli boksör Serhat Güler'de corona virüs (COVID-19) bulgusuna rastlanmadığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Milli boksörümüz, Kulübümüz sporcusu Serhat Güler ile ilgili durum hakkında bilgilendirme yapmak istiyoruz.

2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlıkları kapsamında İngiltere’de bulunan Boksörümüz Serhat Güler, Milli Takım kafilemiz ile birlikte ülkemize geri döndüğü gün tedbir amaçlı hastaneye başvurmuştur. Yapılan ilk tetkiklerin ardından sporcumuzda COVID-19 bulgularına rastlanması sebebiyle detaylı tetkiklerle değerlendirilmesi uygun görülmüştür.

Detaylı tetkik sonuçlarına göre bugün itibariyle sporcumuz Serhat Güler’de herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Milli sporcumuz karantina kuralları gereğince 14 günlük süresini doldurmaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

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