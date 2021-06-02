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Futbol
Haber Giriş: 02.06.2021 - 16:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe'den seçim açıklaması! İşte yeni tarih...

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Son Dakika: Fenerbahçe'den seçim açıklaması! İşte yeni tarih...

Fenerbahçe, seçimin ilk toplantısının 18-19 Haziran'da yapılacağını açıkladı. Böylece seçimin bir hafta gecikmeyle yapılması kararlaştırıldı.

Fenerbahçe, seçimin ilk toplantısının 18-19 Haziran'da yapılacağını açıkladı. İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde 2. toplantı 25-26 Haziran'da yapılacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle pazar günleri sokağa çıkma yasağının sürdüğünü hatırlatan Ali Koç, 12-13 Haziran için duyurulan seçim tarihinde 13 Haziran'ın pazar gününe denk geldiğini belirtmişti.

Koç, oy kullanacak üyeler için izin almaya çalışacaklarını ancak bunun zor göründüğünü aktarmıştı.

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