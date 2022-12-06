Son Dakika: Fenerbahçe'den Samet Akaydin hamlesi! Söz kesildi iddiası...

Haberin Devamı

Teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda savunma hattına bir stoper eklemek isteyen Fenerbahçe, Samet Akaydin için Adana Demirspor ile prensip anlamasına vardı.

Beşiktaş ve Galatasaray da istiyordu

Fanatik'in haberine göre; sarı lacivertli takım, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki stoper Samet Akaydin için Adana Demirspor’la söz kesti. Yetenekli oyuncunun ismi Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılmıştı.

Altyapı eğitimini Trabzonspor'da aldı

Trabzon doğumlu Samet Akaydin futbola İdmanocağı ve Trabzonspor'un altyapısında başladı. Sırasıyla Boluspor U21, Arsinspor, Sancaktepe Belediye, Şanlıurfaspor, Keçiörengücü formalarını giydi. Ocak 2021'de Adana Demirspor'a geldi.

Samet Akaydın, Montella ile büyük çıkış yaptı

28 yaşındaki stoper İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'nın takımın başına gelmesinden sonra büyük çıkış yakaladı ve Türkiye A Milli Takımı'na kadar yükseldi. Montella, Samet Akaydin için "Şu ana kadar Süper Lig'de takip ettiğim en iyi stoper" demiş ve "Umarım elimizden almazlar" ifadesini kullanmıştı. Bu sezon 13 maçta görev alan Samet Akaydin'in 1 golü bulunuyor.

Haberin Devamı