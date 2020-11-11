Son Dakika | Fenerbahçe'den Samatta için sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe, Tanzanyalı futbolcusu Mbwana Samatta'nın milli maçta sakatlandığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını, Konyaspor maçında hafif bir sakatlık yaşadığından dolayı milli takımdan affını istediğini açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Samatta’nın milli maçta sakatlandığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Samatta son oynadığımız Konyaspor maçında hafif bir sakatlık yaşamış ve milli takımdan affını istemiştir. Ancak Tanzanya Milli Takımı ülkemizde kamp yaptığından dolayı milli takım antrenörü tarafından kampa çağrılmış ancak orada yapılan görüşme sonrası Türkiye’de kalması uygun görülmüştür. Oyuncumuz bugünden itibaren Samandıra Can Bartu Tesislerinde çalışmalarına devam edecektir" denildi.

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