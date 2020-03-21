Son Dakika! Fenerbahçe'den resmi corona virüs açıklaması! 'Belirtilere rastlandı...'

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Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın bazı oyuncuları ve idari kadro çalışanlarında yeni tip Corona virüs (Covid-19) belirtilerine rastlandı.

Sarı Lacivertli kulüp konuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı.



Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;

Basketbol A Takımımızda yapılan rutin kontroller sonrasında A Takımımızdan bazı oyuncularımız ile idari kadro çalışanlarımızda yeni tip Corona virüs (Covid-19) belirtilerine rastlanmıştır.



Belirtilerin tespit edilmesiyle birlikte sağlık heyetimiz duruma ivedilikle müdahale etmiş, takımımız detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirilmiştir.



Hastane taramaları sonrasında detaylı bilgilendirme kamuoyuna duyurulacaktır.