Son Dakika | Fenerbahçe'den Perotti, Lemos ve Kemal Ademi açıklaması
Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş derbisinin ardından sakatlık bilançosunu açıkladı. Lemos'ta kırık tespit edilmezken Kemal Ademi'nin muayenesinde ikinci derece yırtık tespit edildi. Diego Perotti'nin ise diz ekleminin arka dış kapsülünde cilt, cilt altı dokularda ve zarlarda yırtılma, diz eklem kapsülünde zedelenme ve kaslarda kısmi yırtık tespit edildi.
Fenerbahçe'ye Diego Perotti ve Kemal Ademi'den kötü haber geldi. Diego Perotti'nin diz ekleminin arka dış kapsülünde cilt, cilt altı dokularda ve zarlarda yırtılma, diz eklem kapsülünde zedelenme ve kaslarda kısmi yırtık tespit edildi.
Kemal Ademi'de de ikinci derece yırtık tespit edildiği duyuruldu. Bu iki futbolcunun en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Resmi açıklama şöyle;
"Beşiktaş maçında bileğine ağır bir darbe alan futbolcumuz Mauricio Lemos’un Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan radyolojik X-ray görüntülemesinde kırık tespit edilmemiştir.
Oyuncumuz Kemal Ademi’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan muayenesinde ikinci derece yırtık tespit edilmiştir, tedavisine başlanmıştır.
Futbolcularımızdan Diego Perotti’nin Acıbadem Kadıköy Hastanesi’nde çekilen MR’ı sonucu diz ekleminin arka dış kapsülünde cilt, cilt altı dokularda ve zarlarda yırtılma, diz eklem kapsülünde zedelenme ve kaslarda kısmi yırtık tespit edilmiş, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
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