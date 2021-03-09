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Futbol
Haber Giriş: 09.03.2021 - 13:59 | Son Güncelleme:

Son dakika: Fenerbahçe'den Pelkas açıklaması! Dönüş tarihi...

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Son dakika: Fenerbahçe'den Pelkas açıklaması! Dönüş tarihi...

Fenerbahçe, Dimitris Pelkas'a yapılan tüm kontrollerde hiçbir bulguya rastlanılmadığını ve oyuncunun iki gün dinlendikten sonra takımla çalışmalara başlayacağını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmada göğsüne aldığı darbe sonucu hastaneye kaldırılan Dimitris Pelkas, geceyi tedbir amaçlı Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde müşahede altında geçirdi. Yapılan tüm kontrollerde hiçbir bulguya rastlanmazken, futbolcumuz iki gün dinlendikten sonra takımla çalışmalara başlayacak.

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