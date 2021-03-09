Son dakika: Fenerbahçe'den Pelkas açıklaması! Dönüş tarihi...

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmada göğsüne aldığı darbe sonucu hastaneye kaldırılan Dimitris Pelkas, geceyi tedbir amaçlı Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde müşahede altında geçirdi. Yapılan tüm kontrollerde hiçbir bulguya rastlanmazken, futbolcumuz iki gün dinlendikten sonra takımla çalışmalara başlayacak.

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