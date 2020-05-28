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Haber Giriş: 28.05.2020 - 12:06,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'den Orhan Ak açıklaması

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Son Dakika | Fenerbahçe'den Orhan Ak açıklaması
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Fenerbahçe Kulübü, Orhan Ak'ın sarı lacivertli kulüpte görev alacağı yönündeki iddiayı yalanladı.

Fenerbahçe Kulübü, Orhan Ak'ın sarı lacivertli kulüpte görev alacağı yönündeki iddiayı yalanladı.

Resmi açıklamada, "Orhan Ak’ın kulübümüzde görev alacağına dair haberler tamamen gerçek dışıdır. Bilgilerinize sunarız." ifadeleri kullanıldı

Bugün ortaya atılan iddiaya göre; Orhan Ak'ın, özellikle futbolcu izleme ve seçimi konusunda Emre Belözoğlu'yla birlikte çalışacağı belirtiliyordu.

Sezon başında Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yardımcısı olarak Beşiktaş'a transfer olan Orhan Ak, taraftarların tepkisi nedeniyle görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı. 

Neler olmuştu?

2015 yılında Akhisar deplasmanına giden bir grup Beşiktaş taraftarı, Bursa'ya giden Emre Belözoğlu ve Orhan Ak'la Eskihisar-Topçular vapurunda karşılaşmış ve Emere Belözoğlu Beşiktaşlı taraftarların saldırısına uğramıştı. Kavga esnasında Orhan Ak'ın taraftarlara silah gösterdiği iddia edilmişti. 

Son Dakika | Fenerbahçeden Orhan Ak açıklaması

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