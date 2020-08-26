Son Dakika | Fenerbahçe'den Nikola Kalinic bombası! Resmi teklif...

Spor Arena Dış Haber | İtalya basınında çıkan haberde Fenerbahçe'nin geçen sezon Roma'da kiralık olarak forması giyen 32 yaşındaki Hırvat golcü Nikola Kalinic'e yüksek bir teklif yaptığı belirtildi.

Geçen sezon Roma'Da forma şansı bulamayan Kalinic için Fenerbahçe'nin oldukça yüksek bir teklif yaptığı belirtilen haberde Hırvat golcünün bonservisine sahip olan Atletico Madrid'in bir miktar bonservis bedeli isteyebileceği de ifade edildi.

Kalinic geçen sezon Roma formasıyla toplam 19 maça çıktı, 5 gol atıp 2 de asist yaptı.

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