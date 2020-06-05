Fenerbahçe'den Nihat Özdemir paylaşımı!

Fenerbahçe, 'Yazıklar olsun Nihat Özdemir!' başlığıyla duyurduğu paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

TFF Başkanı Nihat Özdemir, dün akşam saatlerinde tarihe 'rezalet' olarak not edilen beyanatlarından sonra bu saate dek halen bir açıklama yapmamıştır.



Konuyla ve bu şahısla ilgili Başkanımız ve Başkanvekilimiz bugün FBTV’de gerekli açıklamaları yapacaklardır.



Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

SEMİH ÖZSOY'DAN AÇIKLAMALAR

TFF Başkanı Özdemir’in dün katıldığı bir canlı yayında 2010-2011 sezonuyla ilgili söylediği sözlerin ardından sarı lacivertli kulüpten tepki geldi. Başkan vekili Semih Özsoy, Nihat Özdemir ile ilgili kulüp üyelerinden büyük bir serzeniş olduğunu belirterek kulüp televizyonu aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe, Türkiyedir. Kongre üyesi olmayanlardan bile büyük talep geliyor. 2011den bu yana mücadele var. Böyle bir şey yapmasına kayıtsız kalamayız. En büyük yaptığı haksızlık dava tarafıdır. Ne gerekiyorsa yapılacaktır. Ne gerekirse yapılır" ifadelerini kullandı.



"DAVANIN AREFESİNDE NİHAT BEYİN BÖYLE BİR AÇIKLAMA YAPMASI ENTERESAN"



Bu konuyla ilgili sessiz kalmayan herkese teşekkürlerini ileten Özsoy, "Dilekçelerini veren, sessiz kalmayan kesime de teşekkür ediyoruz. Sessiz kalan bir kesim var, onları anlayamıyoruz. Bizim haklı mücadelemizde, kumpas davasında, temmuza ertelenen davanın arefesinde Nihat beyin böyle bir açıklama yapması da enteresan. Bir tek onamaya kalmış. Devlet mahkemeleri tarafından şike yoktur denmesine rağmen Nihat beyin böyle bir açıklama yapması, bizim de ayrı düşünmemiz gereken bir şeydir" dedi.

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