Son Dakika | Fenerbahçe'den Moussa Wague atağı!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de sol bek bölgesine olduğu gibi sağ beke de iki transfer yapılması bekleniyordu.

Isla'nın ayrılmasından sonra bu bölge için ilk olarak Gökhan Gönül'ü düşünen Kanarya, çok konuşulacak bir takviye için daha kollarını sıvadı.

Şilili sağ bek Mauricio Isla ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin yeni sezon planlamasındaki en önemli konulardan birisi de sağ bek takviyesi. Bu bölgeye nokta transfer yapmak isteyen yönetimin Gökhan Gönül'ün ardından hedefindeki isim ortaya çıktı.

Takvim'in haberine göre listenin ilk sırasında Moussa Wague yer alıyor. Barcelona'nın 2018'de Belçika ekibi Eupen'den 5 milyon Euro'ya aldığı Senegalli yıldız ocak ayında Nice'e kiralandı. Fransız kulübünün 21 yaşındaki Wague'yi satın alma opsiyonu var.

Eğer Nice opsiyonu kullanmazsa Fenerbahçe hemen devreye girecek. Başkan Ali Koç, Barcelona kulübü ile ilişkilerini kullanarak Wague'yi 1 yıllığına kiralamak için görüşmeler yapacak. Kiralık oynadığı Nice'te 5 lig maçına çıkan Senegalli yıldız 2 asist yaptı. Fransız basını, satın alma opsiyonunun 10 milyon Euro olduğunu ve Nice'in bu parayı ödemeyeceğini yazıyor.

Hücum özellikleri ile ön plana çıkan bir sağ bek olan Moussa Wague yüksek sürati ve güçlü fiziği ile tanınıyor.